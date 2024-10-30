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Сегодня, 11:09

Гвардиола сравнил Родри с Месси и Карри, объясняя почему он завоевал «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник «горожан» Родри заслуженно стал обладателем «Золотого мяча».

«Представьте себе, что «Голден Стэйт» играл бы без Стефена Карри, а «Барселона» в расцвете играла бы без Лионеля Месси — все было бы иначе! Они были бы менее сильны. То же самое, что у нас...Родри незаменим!» — приводит слова Гвардиолы CIty Report.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.

Лионель Месси
Родриго Эрнандес Касканте (Родри)
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Стефен Карри

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