Гвардиола сравнил Родри с Месси и Карри, объясняя почему он завоевал «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему полузащитник «горожан» Родри заслуженно стал обладателем «Золотого мяча».

«Представьте себе, что «Голден Стэйт» играл бы без Стефена Карри, а «Барселона» в расцвете играла бы без Лионеля Месси — все было бы иначе! Они были бы менее сильны. То же самое, что у нас...Родри незаменим!» — приводит слова Гвардиолы CIty Report.

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема. Ни один представитель «Реала» не явился на церемонию.