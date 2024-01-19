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Сегодня, 20:44

Гвардиола — лучший тренер 2023 года по версии Globe Soccer Awards

Алина Савинова
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Испанец Хосеп Гвардиола, возглавляющий «Манчестер Сити», победил в номинации «Лучший тренер года» по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения проходит в Дубае 19 января.

Ранее 53-летний Гвардиола был признан лучшим тренером 2023 года по версии ФИФА.

В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. Кроме того, команда под руководством Гвардиолы выиграла еще четыре трофея: АПЛ, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Испанский специалист возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. До этого он тренировал «Баварию» и «Барселону».

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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