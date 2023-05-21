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Сегодня, 08:11

Гвардиола стал первым тренером, который выиграл три чемпионства подряд в Испании, Англии и Германии

Виталий Косик
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола первым тренером в истории футбола, которому удалось три раза подряд выиграть чемпионаты Германии, Испании и Англии.

Вчера, 20 мая, «Арсенал» потерпел поражение от «Ноттингема» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ, благодаря чему «горожане» досрочно стали чемпионами Англии.

Этот титул стал для испанского специалиста третьим к ряду.

Ранее Гвардиола трижды приводил «Баварию» к чемпионству (2013/14, 2014/15, 2015/16).

Также испанец является трехкратным чемпионом ла лиги с «Барселоной» (2008/09, 2009/10, 2010/11).

Таким образом, Гвардиола стал единственным тренером в истории, которому удалось взять три чемпионата подряд в Испании, Германии и Англии.

Хосеп Гвардиола
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