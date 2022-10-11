Гвардиола: «У меня было много очень хороших нападающих, и Холанн — один из них»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре форварда Эрлина Холанна.

«Он один из лучших. У меня было много очень, очень хороших нападающих, и Эрлинг — один из них. Он быстро все понимает, и он хороший парень. Я много говорю о нем, но иногда мне не нужно это делать, потому что это делают цифры», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 13 матчей, в которых забил 20 голов.