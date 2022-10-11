Сегодня, 00:14
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре форварда Эрлина Холанна.
«Он один из лучших. У меня было много очень, очень хороших нападающих, и Эрлинг — один из них. Он быстро все понимает, и он хороший парень. Я много говорю о нем, но иногда мне не нужно это делать, потому что это делают цифры», — приводит слова Гвардиолы ESPN.
В текущем сезоне 22-летний норвежец провел 13 матчей, в которых забил 20 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования