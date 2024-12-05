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Гвардиола: «Де Брейне был великолепен в матче с «Ноттингем Форест»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру хавбека Кевина де Брейне в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0).

33-летний защитник отметился голом на 31-й минуте встречи и помог команде прервать четырехматчевую серию поражений в чемпионате Англии.

«Де Брейне был великолепен, особенно в первой половине матча. Во второй он тоже был очень-очень хорош. Его присутствие удивительно влияет на игру «Сити», вижу это на протяжении многих лет с тех пор как я ее возглавил», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Манчестер Сити» набрал 26 очков и располагается на 4-й строчке в турнирной таблице.

Источник: BBC Sport
Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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