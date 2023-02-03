0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:43

Гвардиола восхитился результата Гарри Кейна в АПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах форварда Гарри Кейна в «Тоттенхэме».

«Тоттенхэм» доволен Кейном, это исключительный футболист. Он много забивает, показывает невероятное качество. Если «Тоттенхэм» все еще не выиграл чемпионский титул, это не означает, что он плохой игрок. Он доказывает, что статистика измеряется не титулами. Он остается одним из лучших нападающих, которых я видел в своей жизни», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В воскресенье, 5 февраля, «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Начало — в 19.30 мск.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Виллиан: «Мои дочки сказали, что будут болеть за «Челси» сегодня!»

Забитцер дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Кристал Пэлас»