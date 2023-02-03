Гвардиола восхитился результата Гарри Кейна в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах форварда Гарри Кейна в «Тоттенхэме».

«Тоттенхэм» доволен Кейном, это исключительный футболист. Он много забивает, показывает невероятное качество. Если «Тоттенхэм» все еще не выиграл чемпионский титул, это не означает, что он плохой игрок. Он доказывает, что статистика измеряется не титулами. Он остается одним из лучших нападающих, которых я видел в своей жизни», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

В воскресенье, 5 февраля, «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в матче АПЛ. Начало — в 19.30 мск.