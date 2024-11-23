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Сегодня, 22:34

Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл 5 матчей подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» на своем поле крупно проиграл «Тоттенхэму» в матче 12-го тура АПЛ — 0:4.

Это поражение стало для «горожан» пятым подряд. Ранее «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов, а также «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел пять поражений подряд. Он возглавляет английский клуб с 2016 года. До этого испанец работал в «Баварии» и «Барселоне».

«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур

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