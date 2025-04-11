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11 апреля, 18:28

Гвардиола выразил разочарование из-за череды травм в «Манчестер Сити»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о травмированных футболистах «горожан».

«Игроки по-прежнему вне игры — ситуация не меняется. Мы с этим живем весь сезон. Да, наше положение можно назвать катастрофическим, но могло быть и хуже.

У нас ни разу не было полного состава в этом чемпионате. Трое центральных защитников выбыли, а наш лучший нападающий вернется только к последним матчам. Мы весь сезон играем в урезанном варианте», — заявил Гвардиола на пресс-конференции.

В настоящее время в лазарете «Сити» находятся: Родри (полузащита), Эрлин Холанн (нападение), а также защитники Натан Аке, Джон Стоунз и Мануэль Аканджи.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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