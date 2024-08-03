Гвардиола выразил уверенность, что Мареска добьется успехов в «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением относительно назначения Энцо Марески в «Челси».

Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Для тренера самое главное — какими бы ни были результаты — придерживаться своей философии. А он верит в то, что делает, и поэтому добьется успеха. Я не знаю, как много времени это займет, но он это сделает», — цитирует Гвардиолу Goal.

Мареска подписал контракт с лондонским клубом до лета 2029 года.

В прошлом сезоне «Челси» финишировал на шестом месте в таблице АПЛ.