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Гвардиола выразил уверенность, что Мареска добьется успехов в «Челси»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением относительно назначения Энцо Марески в «Челси».

Ранее итальянский специалист работал в тренерском штабе Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Для тренера самое главное — какими бы ни были результаты — придерживаться своей философии. А он верит в то, что делает, и поэтому добьется успеха. Я не знаю, как много времени это займет, но он это сделает», — цитирует Гвардиолу Goal.

Мареска подписал контракт с лондонским клубом до лета 2029 года.

В прошлом сезоне «Челси» финишировал на шестом месте в таблице АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Челси
Энцо Мареска
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