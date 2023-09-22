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Гвардиола — о 5 победах на старте АПЛ: «Когда я приехал, мы выиграли 6 матчей подряд и финишировали третьими»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал серию побед команды на старте сезона.

«Горожане» одержали 5 побед в 5 первых матчах АПЛ в сезоне-2023/24. С 15 очками команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Когда мы приехали сюда семь или восемь лет назад (в сезоне-2016/17 — прим.), мы выиграли шесть из шести матчей на старте и финишировали третьими. Это только начало», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В 6-м туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет в субботу, 23 сентября.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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