Гвардиола — о 5 победах на старте АПЛ: «Когда я приехал, мы выиграли 6 матчей подряд и финишировали третьими»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал серию побед команды на старте сезона.

«Горожане» одержали 5 побед в 5 первых матчах АПЛ в сезоне-2023/24. С 15 очками команда лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Когда мы приехали сюда семь или восемь лет назад (в сезоне-2016/17 — прим.), мы выиграли шесть из шести матчей на старте и финишировали третьими. Это только начало», — приводит слова Гвардиолы BBC.

В 6-м туре «Манчестер Сити» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Игра пройдет в субботу, 23 сентября.