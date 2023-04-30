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Гвардиола высказался о победе «Манчестер Сити» над «Фулхэмом»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Фулхэмом» (2:1) в матче 34-го тура АПЛ.

«Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч. Мы играли хорошо, были на подъеме. Нам было непросто, поскольку соперник хорошо проявил себя в обороне, в штрафной было очень тяжело», — цитирует Гвардиолу BBC.

После этой победы «Манчестер Сити» с 76 очками возглавил турнирную таблицу АПЛ. Отрыв от «Арсенала» составляет одно очко. При этом у «горожан» еще одна игра в запасе.

Следующую игру «Манчестер Сити» проведет 3 мая против «Вест Хэма». Начало — в 22.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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