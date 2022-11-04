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Сегодня, 18:39

Гвардиола: «Я нисколько не удивлен тому, что «Фулхэм» занимает седьмое место»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Фулхэме», с которым его команда сыграет в 15-м туре АПЛ.

«Я нисколько не удивлен [тому, что «Фулхэм» занимает седьмое место]. Вы должны видеть, как они играют в чемпионате и что сделали в трансферное окно. У них виден процесс. Это хорошая команда, и это неудивительно. Они хорошо начали вничью с «Ливерпулем» и продолжают в том же духе», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» примет на своем поле «Фулхэм» 5 ноября. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

На данный момент команда Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 29 очков. Лондонский клуб расположился на 7-й позиции (19 очков).

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/guardiola-fulham-press-conference-preview-63803150
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Фулхэм
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