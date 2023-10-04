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Сегодня, 20:49

Гвардиола высказался о растущих требованиях по отношению к «Манчестер Сити»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о растущих требованиях по отношению к английскому клубу.

«Нужен немедленный результат. Стало сложнее, потому что требования выше. Требования от руководителей клубов, боссов, медиа, фанатов. Они хотят больше и больше, нужно подняться еще выше. В день, когда мы вылетели из Кубка лиги, и «Ньюкасл» полностью заслужил победу, у меня спрашивали: «Разочарованы ли вы, что не выиграли квадрупл?» Вы серьезно? Это слишком», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков.

Английский клуб занимает вторую строчку в группе G в Лиге чемпионов (3 очка).

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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