Гвардиола высказался о тратах «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что считает неверным стереотип о том, что «горожане» — один из самых тратящих клубов на трансферном рынке, приведя в пример «Челси».

«Меня бы здесь не было, если бы мы потратили столько, сколько потратил «Челси» в последние два трансферных окна — вы бы меня убили. Вы бы точно меня прикончили. Мы бы оказались под таким пристальным вниманием, которое и представить нельзя. Мы должны понимать, что происходит на рынке, и если мы можем осуществить сделку, то заплатим столько, сколько считаем справедливым. Мы хотели Магуайра и не купили его, потому что не хотели платить. Хотели Кукурелью, но не заплатили. Хотели Алексиса Санчеса и не заплатили», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Он также отметил, что клуб будет платить за игроков столько, сколько будет честно.

«В противном случае у нас есть академия. Мы не станем отчаянно пытаться заполучить другого игрока. Я ни на секунду не критикую «Челси». Я просто говорю, что если мы будем делать так же, то нам конец. Мышление людей должно поменяться — все тратят... много денег. Не только «Сити», — добавил Гвардиола.

С приходом новых владельцев в 2022 году «Челси» потратил около 1 миллиарда фунтов на новых футболистов. В это трансферное окно в клуб пришли: Санчес, Дисаси, Сарр, Густо, Морейра, Хадсон-Одои, Сантос, Угочукву, Кайседо, Лукаку, Нкунку, Джексон. Согласно порталу Transfermarkt английский клуб потратил на трансферы в это трансферное окно 385,1 миллион евро.

В первом туре АПЛ «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице с одним очком.