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Сегодня, 13:37

Гвардиола: «Глядя на Компани, как на главного тренера, понимаю, что старею»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об экс-защитнике «горожан» Венсане Компани, который на данный момент возглавляет «Бернли».

«Венсан Компани — одна из величайших легенд, с которыми я работал. Но я немного беспокоюсь, потому что, когда против вас в качестве главного тренера начнет играть футболист, которого вы тренировали, вы понимаете, что стареете», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

Бывший бельгийский защитник работает главным тренером «Бернли» с лета 2022 года.

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Венсан Компани
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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