Гвардиола: «Глядя на Компани, как на главного тренера, понимаю, что старею»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об экс-защитнике «горожан» Венсане Компани, который на данный момент возглавляет «Бернли».

«Венсан Компани — одна из величайших легенд, с которыми я работал. Но я немного беспокоюсь, потому что, когда против вас в качестве главного тренера начнет играть футболист, которого вы тренировали, вы понимаете, что стареете», — приводит слова Гвардиолы Football Daily.

Бывший бельгийский защитник работает главным тренером «Бернли» с лета 2022 года.