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Гвардиола: «Я так счастлив, что Де Брейне вернулся на поле»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально высказался о возвращении хавбека команды Кевина Де Брейне после матча 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0).

33-летний бельгиец забил гол на 31-й минуте игры с «Ноттингем Форест». Полузащитник вернулся в строй 21 октября после мышечной травмы, полученной в сентябрьском матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0).

«Я так счастлив, что Де Брейне вернулся. Он отыграл 75 фантастических минут и заслуживает самого лучшего. Кевин прекрасный человек и стал невероятно важным игроком команды с момента своего прихода много лет назад», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Манчестер Сити» с 26 очками идет 4-м в турнирной таблице.

Источник: BBC Sport
Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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