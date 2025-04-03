Гвардиола: «Грилиш отлично чувствует себя в центре и заслужил этот гол»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко оценил игру Джека Грилиша, чей гол помог команде обыграть «Лестер» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

«Джек не только забил важный гол, но и создавал другие моменты. Ему комфортно в центральной зоне — там он получает ту свободу, которая раскрывает его лучшие качества. Я искренне рад за него: когда игрок проводит не так много минут, это всегда испытание, но он ответил идеально.

Уже в прошлом матче Кубка Англии он показал уровень, сопоставимый с сегодняшним. Это доказывает, что он готов помогать команде в решающий момент сезона», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

После этой победы «Сити» (51 очко) сохраняет 4-е место в таблице АПЛ, продолжая борьбу за выход в Лигу чемпионов.