Гвардиола заявил, что Бэйл теперь может стать прекрасным гольфистом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение нападающего Гарета Бэйла завершить профессиональную карьеру.

«Какой же игрок! Фантастическая карьера, Гарет многое выиграл. Думаю, он отыграл больше 100 матчей за сборную Уэльса. Теперь он может стать прекрасным гольфистом. Когда я приглашал его поиграть, он был занят. Может, теперь у Бэйла будет время, я приглашу его снова», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

9 января валлиец объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Последним клубом Бэйла был американский «Лос-Анджелес», также он играл за такие команды, как «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Реал».