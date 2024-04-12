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Сегодня, 20:29

Гвардиола заявил, что цель Холанна — титулы, а не «Золотой мяч»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил амбиции форварда команды Эрлина Холанна выиграть «Золотой мяч».

«Его цель не «Золотой мяч», цель — выигрывать трофеи, что он уже сделал. Завоевали бы мы пять трофеев в минувшем сезоне без него? Ни единого шанса», — приводит слова Гвардиолы BBC.

23-летний норвежец в нынешнем сезоне провел 37 матчей за «горожан» во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Холанн играет за «Манчестер Сити» с лета 2022 года. До этого он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Зальцбург» и «Мольде».

В 2023 году Холанн занял второе место в голосовании за «Золотой мяч», уступив только нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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