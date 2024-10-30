Гвардиола: «Двери «Манчестер Сити» всегда открыты для тен Хага»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб готов пригласить экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага

«Мы открыты для визита тен Хага. В любое время! Серьезно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдет. Но я немного знаю его агента, так что отношения есть, никаких проблем для меня, для нас», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» 28 октября объявил об увольнении тен Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах.

С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.