Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:54

Гвардиола: «Двери «Манчестер Сити» всегда открыты для тен Хага»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что клуб готов пригласить экс-тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага

«Мы открыты для визита тен Хага. В любое время! Серьезно! Мы всегда открыты, но я думаю, что этого не произойдет. Но я немного знаю его агента, так что отношения есть, никаких проблем для меня, для нас», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Юнайтед» 28 октября объявил об увольнении тен Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Под руководством специалиста команда провела 128 матчей, одержала 72 победы, 20 раз сыграла вничью и уступила в 36 встречах.

С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23). В сезоне-2022/23 команда завоевала бронзовые медали АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Почему Карпин не прав. Комментаторов надо прекратить пинать. Они делают свою работу
В России выросло до максимума число семей с достаточными средствами на все нужды
Женщина закрыла собой дочь от обстрела ВСУ в Курской области и погибла
Капитан «Вашингтона» Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 37 шайб
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня
Вчера
Неделя