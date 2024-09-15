Гвардиола заявил, что Холанн находится в лучшей форме за карьеру в Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающий Эрлинг Холанн в данный момент находится в лучшей форме за всю свою карьеру в английском клубе, несмотря на трагические события в личной жизни игрока.

Холанн решил выйти в стартовом составе на матч 4-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:1) в субботу после смерти друга семьи Ивара Эггья.

24-летний игрок забил оба гола, благодаря чему «Сити» одержал победу. Всего форвард забил 9 мячей в 4 матчах на старте сезона.

«Я бы сказал, это его лучшая форма, но прошло всего всего четыре матча, не так много. Я не спрашивал, готов ли он. Если бы он не был готов, он бы пришел ко мне. Он невероятное оружие. Конечно, ему было тяжело. Мы стараемся заботиться обо всех здесь, и если у кого-то проблемы, мы остаемся рядом. Нужно быть сильным. Может быть, стоит на 90 минут забыть о личном, если жизнь даст тебе удар в лицо», сказал Гвардиола на послематчевой пресс-конференции.