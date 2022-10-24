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Сегодня, 12:56

Гвардиола заявил, что Холанн побьет рекорд Салаха, если продолжит в том же духе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о результативности нападающего команды Эрлина Холанна.

«Не нужно быть гением чтобы понять, что если он продолжит в том же ритме, с нынешним средним показателем забитых мячей за игру, то он определенно побьет рекорд. Но в футболе ты можешь забивать, а через несколько дней перестать это делать. Я не знаю. Я не говорил с ним, но я думаю, что он счастлив, когда команда выигрывает, а не когда проигрывает. Все нападающие, с которыми я работал в течение своей карьеры — Самюэль Это'О, Месси, Томас Мюллер, Серхио Агуэро — все они обладают невероятным стремлением забивать голы. Это нормально. Так и должно быть», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах установил рекорд АПЛ по забитым мячам за сезон в 2018 году. Тогда 30-летний египтянин забил 32 мяча за сезон. В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 17 мячей в 11 играх.

Источник: https://www.goal.com/en-in/news/guardiola-haaland-definitely-break-premier-league-scoring-record/blt55c85526ce188c3f
Мохамед Салах
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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