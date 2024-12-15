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Гвардиола: «Перед матчем с «МЮ» дела шли нестабильно, но теперь у «Ман Сити» проблемы»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре команды в этом сезоне.

15 декабря «горожане» дома уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 16-м туре АПЛ. Команда Гвардиолы вела 1:0, но пропустила голы на 88-й и 90-й минутах.

«Знаете, игра «Манчестер Сити» не очень хороша в этом сезоне. [Перед матчем с «МЮ"] мы были очень нестабильны, но теперь у нас проблемы. По разным причинам. Конечно, во многих проигранных матчах, мы поставили на кон все. [Сегодня] игра была очень закрытой. Шанс был только у Бруну Фернандеша. В остальном, да, у «МЮ» было немного больше владения в первой половине, но ничего серьезного. Но в концовке матча мы подарили сопернику два гола и это очень тяжело», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Манчестер Сити» потерпел 8-е поражение в последних 11 матчах. В АПЛ «горожане» с 27 очками занимают 5-е место.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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