Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» все сложнее побеждать в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что в АПЛ все сложнее побеждать. Он согласился с тем, что его команда является фаворитом в Англии.

«Я признаю, что мы — фавориты, я смирился с этим. Но я знаю, что нужно делать. Нам нужно набирать очко за очком, одерживать одну победу за другой, но добиваться этого становится всё труднее с каждым сезоном», — цитирует тренера City Xtra.

«Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Челси» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 18.30 по московскому времени.