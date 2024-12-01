Гвардиола о кричалке фанатов «Ливерпуля»: «Не ожидал такого на «Энфилде»

Сегодня, 22:17
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал кричалку болельщиков «Ливерпуля» (0:2) в матче 13-го тура АПЛ.
Болельщики мерсисайдцев провоцировали главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу кричалкой: «Ты будешь уволен утром». После чего испанец повернулся к трибунам и показал шесть пальцев. Именно столько раз он становился чемпионом АПЛ вместе с «Манчестер Сити».
«Может они и правы. Я не ожидал такого на «Энфилде». Им стоило петь [эту кричалку] в наших прошлых матчах. Я не ожидал такого от жителей Ливерпуля, но все в порядке.
Я очень горд 6 титулами чемпиона АПЛ. Но опять же, я не ожидал их кричалки про увольнение. Что есть, то есть. Смеется тот, кто побеждает», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
«Манчестер Сити» продлил серию без побед до семи матчей во всех турнирах — 6 поражений и 1 ничья. Команда Гвардиолы занимает 5-е место в таблице АПЛ с 23 очками.