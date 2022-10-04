Гвардиола заявил, что никто не может конкурировать с Холанном в его возрастной категории

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижениях форварда команды Эрлина Холанна.

«В его возрасте с ним никто не может конкурировать. Никто. Цифры говорят сами за себя. В раздевалке и на поле мы видим вещи, не являющиеся статистикой, которые делают нас счастливыми. Он много общается за пределами поля с молодыми игроками, персоналом. Много чего происходит. Он не просто нападающий, который забивает голы. И это связано с его образованием», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

22-летний норвежец присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне он провел за английскую команду 11 матчей, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Холанн установил рекорд по забитым мячам в первых 100 матчах в европейских лигах.