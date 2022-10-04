Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:49

Гвардиола заявил, что никто не может конкурировать с Холанном в его возрастной категории

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о достижениях форварда команды Эрлина Холанна.

«В его возрасте с ним никто не может конкурировать. Никто. Цифры говорят сами за себя. В раздевалке и на поле мы видим вещи, не являющиеся статистикой, которые делают нас счастливыми. Он много общается за пределами поля с молодыми игроками, персоналом. Много чего происходит. Он не просто нападающий, который забивает голы. И это связано с его образованием», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

22-летний норвежец присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В текущем сезоне он провел за английскую команду 11 матчей, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Холанн установил рекорд по забитым мячам в первых 100 матчах в европейских лигах.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
1
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Друзья боснийского футболиста Джеко погибли на спортивной площадке во время войны
Магомед Исмаилов и Александр Илич проведут боксерский бой 7 октября в Москве
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Де Брейне — о Фодене: «Он очень хорош, надеюсь, он будет в «Манчестер Сити» долгое время»

Жену Варди обязали заплатить жене Руни 1,5 миллиона фунтов стерлингов