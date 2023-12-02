Гвардиола: «Такие люди, как Постекоглу, делают футбол лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о работе Анге Постекоглу в «Тоттенхэме» и его влиянии на развитие футбола в Англии.

«Я думаю, что такие люди, как Анге, делают футбол лучше. Как тренеру мне очень нравится наблюдать за подходом его команды, который весьма эффективен. «Тоттенхэм» всегда близок к победе, даже в тех матчах, которые они не сумели выиграть. Я был впечатлен многими вещами, которые они делают, тем, сколько моментов они создают и насколько агрессивны во всех аспектах. Призываю наших болельщиков прийти на стадион в воскресенье, там будет весело!» — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Матч между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» в рамках 14-го тура АПЛ пройдет 3 декабря. Начало — в 19.30 по московскому времени. На данный момент команда Гвардиолы с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Тоттенхэм» идет на пятой позиции (26).