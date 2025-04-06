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6 апреля, 08:11

Гвардиола заявил, что решение об уходе Де Брейне принял клуб, а не игрок

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что решение об уходе полузащитника Кевина Де Брейне принял клуб.

«Решение о расставании с Де Брейне исходило от клуба. Это была совместная позиция — моя, Чики Бегиристайна и руководства. Такова реальность. Клуб должен развиваться дальше. Повторить его вклад будет сложно, но нам нужно искать новые качества. Посмотрим, как команда закончит сезон. Он единственный, у кого контракт подходит к концу — остальные игроки остаются. Окончательное решение пока не принято.

«Манчестер Сити» отдал Кевину все, но и он отдал нам всего себя. Эти годы останутся в памяти — их не стереть. И радостные моменты, и даже трудности», — передает Сity Xtra слова Гвардиолы».

Де Брейне присоединился к «Манчестер Сити» летом 2015 года, перейдя из «Вольфсбурга» за 76 миллионов евро. С тех пор он стал обладателем 18 трофеев вместе с командой.

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Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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