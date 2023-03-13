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Сегодня, 16:23

Гвардиола заявил, что у Холанна сильный менталитет

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре форварда Эрлина Холанна перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

«У Холанна очень сильный менталитет. Особенно в тех моментах, когда он не смог реализовать шанс. Он всегда старается перестроиться, пробует снова. У меня были игроки с похожим менталитетом в «Барселоне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Холанн является лучшим бомбардиром АПЛ на данный момент.

Завтра, 14 марта, «Манчестер Сити» сыграет с «Лейпцигом». Начало — в 23.00 мск.

Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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