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Сегодня, 11:29

Гвардиола: «У меня есть несколько довольно нелепых идей к матчу против «Манчестер Юнайтед»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у него есть особый план на матч 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Хотелось бы, чтобы против «Юнайтед» все игроки провели на поле примерно равное время, потому что у меня есть несколько идей, несколько мыслей — довольно нелепых — к матчу против «Юнайтед».

Я еще не смотрел их последние игры. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли что-то. Я все еще должен изучить их матчи. Вот почему я еще не определился с составом на игру", — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 14 января. Матч пройдет в 15.30 по московскому времени.

На данный момент команда Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ (39 очков), «красные дьяволы» расположились на 4-й строчке (35).

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11620403/Man-City-Guardiola-conjuring-ridiculous-plan-Ten-Hags-United-derby-clash.html
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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