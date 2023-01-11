Гвардиола: «У меня есть несколько довольно нелепых идей к матчу против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у него есть особый план на матч 20-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Хотелось бы, чтобы против «Юнайтед» все игроки провели на поле примерно равное время, потому что у меня есть несколько идей, несколько мыслей — довольно нелепых — к матчу против «Юнайтед».

Я еще не смотрел их последние игры. Нужно оценить, как они играют дома, меняют ли что-то. Я все еще должен изучить их матчи. Вот почему я еще не определился с составом на игру", — приводит Daily Mail слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед» в субботу, 14 января. Матч пройдет в 15.30 по московскому времени.

На данный момент команда Гвардиолы занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ (39 очков), «красные дьяволы» расположились на 4-й строчке (35).