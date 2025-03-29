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29 марта, 11:29

Гвардиола заявил, что в «Манчестер Сити» в восторге от игры Хусанова

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что узбекистанский защитник команды Абдукодир Хусанов обладает уникальными качествами.

«У Хусанова действительно особенные качества — это без сомнений. Действительно, по-настоящему уникальные. Он очень быстрый, играет с огромной страстью. Иногда, когда смотришь на него, этого не замечаешь, но в огромном количестве моментов видна его страсть. Мы в восторге от него», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

21-летний Хусанов присоединился к «Манчестер Сити» в январе 2025 года, подписав с командой контракт до лета 2029-го. Защитник провел восемь матчей за «горожан» во всех турнирах, отметившись одним голом.

После 29 туров «Сити» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ с 48 очками.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
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