Гюндоган готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает AS.

Главный тренер каталонцев Хави лично встречался с 32-летним немецким полузащитником, чтобы убедить его перейти в свою команду. Он заверил игрока, что клуб сумеет решить проблемы с финансовым фэйр-плей. Сам Илкай понимает, что «Барселона» находится в сложном положении, поэтому готов пойти на снижение зарплаты ради перехода.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел 37 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «горожанами» истекает летом этого года.