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Гюндоган: «С нетерпением жду возможности снова надеть футболку «Манчестер Сити»

Алина Савинова
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Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган поделился эмоциями от возвращения в «Манчестер Сити». В пятницу, 23 августа, горожане объявили о подписании 33-летнего футболиста.

«Семь лет в «Манчестер Сити» были для меня временем полного удовлетворения, как на поле, так и за его пределами. Я вырос как личность и игрок, наладил особые отношения с болельщиками «Сити» и добился потрясающего успеха. Это был необычайный период в моей жизни. Возможность вернуться сюда значит очень много», — приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Гюндогана.

Также немец заявил, что испытывает большое уважение к главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле.

«Он лучший тренер в мире, и работа с ним каждый день делает тебя лучшим игроком. Ты чувствуешь постоянный вызов, а это именно то, чего хочет любой профессионал. Я с нетерпением жду возможности снова надеть футболку «Сити», — добавил полузащитник.

Гюндоган играл за «Манчестер Сити» с 2016 по 2023 год, после чего перешел в «Барселону». В августе футболист и испанский клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
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