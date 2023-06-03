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Сегодня, 15:19

Гюндоган может продолжить карьеру в «Милане»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее игроком также интересовалась «Барселона», которая испытывает финансовые трудности.

Сообщалось, что Гюндоган просит у каталонцев трехлетний контракт. Сине-гранатовые позитивно настроены по поводу трансфера хавбека.

Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня.

В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

Илкай Гюндоган
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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