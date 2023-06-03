Гюндоган может продолжить карьеру в «Милане»

Сегодня, 15:19
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Милан», сообщает Corriere dello Sport.
Ранее игроком также интересовалась «Барселона», которая испытывает финансовые трудности.
Сообщалось, что Гюндоган просит у каталонцев трехлетний контракт. Сине-гранатовые позитивно настроены по поводу трансфера хавбека.
Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня.
В текущем сезоне 32-летний немец провел в составе команды 48 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.