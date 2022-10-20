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Сегодня, 13:49

Гюндоган назвал Холанна невероятным футболистом, который станет еще лучше

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об игре нападающего английского клуба Эрлина Холанна.

«У Холанна есть мастерство — все это видят. Он уже многое дает и нашей команде, и футболу. Но еще важно и то, как он справляется с моментами, которые важны для него. В дни матчей и на тренировках мы видим его характер и настрой. Думаю, это что-то особенное. А еще Эрлин — очень скромный. Он знает, что ему нужно еще очень много работать, чтобы стать еще лучше», — приводит слова Гюндогана официальный сайт «Манчестер Сити».

Он также выразил уверенность, что Холанн будет становиться еще лучше не только в этом сезоне, но и в ближайшие годы.

«Это сделает его невероятным игроком. Эрлин уже им является, но он станет еще лучше, и это повысит его шансы на «Золотой мяч», — добавил Гюндоган.

22-летний норвежец присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года и провел за английскую команду 14 матчей, забил 20 мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.mancity.com/news/mens/ilkay-gundogan-says-erling-haaland-can-be-a-future-ballon-d-or-contender-63801792
Илкай Гюндоган
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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