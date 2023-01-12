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Сегодня, 08:18

Гюндоган поделился ожиданиями от предстоящего дерби в АПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что думает о предстоящем матче против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

«Нынешний «Юнайтед» — вероятно, самый сильный за долгое время. Сейчас команда выглядит очень уверенно, играет в отличный футбол. Нам потребуется выступить гораздо лучше, чем сегодня, чтобы добиться результата», — цитирует журналист Симон Байковски капитана «Манчестер Сити».

Матч 18-го тура АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити» состоится 14 января. Начало — в 15.30 мск. «Горожане» идут на втором месте с 39 очками, манкунианцы занимают четвертую строчку с 35 баллами.

Илкай Гюндоган
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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