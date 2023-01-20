Гюндоган прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:2) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Манчестерская команда после первого тайма проигрывала 0:2, но смогла переломить ход встречи.

«Эта команда... Какой камбек! Горжусь своими парнями!» — написал Гюндоган в Twitter.

«Манчестер Сити» идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка. «Тоттенхэм» располагается на пятой строчке — 33 очка.