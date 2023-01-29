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Сегодня, 13:27

Гюсто объяснил, почему решил перейти в «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Лиона» Мало Гюсто, который 29 января, стал игроком «Челси», объяснил причину перехода в английскую команду.

«Я выбрал «Челси», потому что это очень большой клуб, и мне очень нравится большой проект, который здесь строится. Очень рад быть здесь, отмечу, что мне также нравится Лондон», — приводит слова Гюсто официальный сайт «Челси».

19-летний француз заключил с «Челси» контракт до 2030 года, но оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в своем нынешнем клубе.

Густо является воспитанником «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.chelseafc.com/en/video/malo-gusto-welcome-to-chelsea
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