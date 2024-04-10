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Сегодня, 21:53

Хаби Алонсо рассказал, чего ждет от предстоящего матча «Байера» с «Вест Хэмом»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о настрое команды на матч 1/4 финала Лиги Европы против «Вест Хэма».

«Вест Хэм» — физически сильная команда с великолепными индивидуальными качествами игроков. Завтра нужно будет играть терпеливо и в высоком темпе, также нужно соблюдать хороший баланс между атакой и обороной. Только так нам удастся добиться хорошего результата«, — заявил Алонсо Eurosport.

«Байер» и «Вест Хэм» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Встреча состоится завтра, 11 апреля. Начало — в 22.00 мск.

42-летний Алонсо возглавляет «Байер» с октября 2022 года. Контракт испанца с немецким клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Вест Хэм Юнайтед
Хаби Алонсо
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