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Сегодня, 12:18

Хакеры взломали страницу Беллингема в соцсетях

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем сообщил о взломе своей страницы в социальной сети X хакерами.

«Мой «Твиттер» был взломан. Игнорируйте любые сообщения», — написал Беллингем на своей странице в другой социальной сети.

В воскресенье, 29 декабря аккаунт английского хавбека в X начал делать репосты с рекламой криптовалютного проекта. Позже эти сообщения были удалены.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 22 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Джуд Беллингем
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Реал
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