Магуайр — о своем будущем: «Мне дали понять, что я — часть «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе.

«Если только клуб не скажет мне, что я выставлен на продажу или что я здесь больше не нужен, я уйду.

Все, что я слышал и что мне показали в клубе, говорит о том, что я — часть будущего и настало время снова сделать этот клуб успешным и бороться за большие трофеи», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В прошлом сезоне 31-летний защитник принял участие в 22 матчах манкунианцев в АПЛ, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. Контракт англичанина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.