Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:32

Магуайр — о своем будущем: «Мне дали понять, что я — часть «Манчестер Юнайтед»

Telegram Дзен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе.

«Если только клуб не скажет мне, что я выставлен на продажу или что я здесь больше не нужен, я уйду.

Все, что я слышал и что мне показали в клубе, говорит о том, что я — часть будущего и настало время снова сделать этот клуб успешным и бороться за большие трофеи», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2019 года. В прошлом сезоне 31-летний защитник принял участие в 22 матчах манкунианцев в АПЛ, в которых забил два гола и сделал столько же результативных передач. Контракт англичанина с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2025 года.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Читайте также
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Оргкомитет Олимпиады в Париже выбрал талисман в виде фригийского колпака
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

«Арсенал» начал переговоры с «ПСЖ» по Руису