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Сегодня, 12:24

Магуайр: «Прошлый сезон «МЮ» был катастрофой. Клуб требует трофеев»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр заявил, что его команда готова бороться за трофеи в этом сезоне.

«МЮ» требует трофеев. Этот клуб нацелен на победы, но они были слишком давно. Прошло слишком много времени для болельщиков, персонала и игроков. Мы должны серьезно относиться к каждому соревнованию. В этом сезоне мы по-прежнему участвуем во всех турнирах. Прошлый сезон был катастрофой во всех соревнованиях. Мы стремимся к совершенствованию, мы знаем, что должны совершенствоваться, но самый важный период еще впереди, и мы должны хорошо выступить, когда он наступит", — приводит слова Магуайра Goal.

«Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за 17 матчей.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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