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Сегодня, 19:43

Харви Эллиотт рассказал о сорвавшемся переходе в «Реал»

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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал, как в 2019 году чуть не подписал контракт с «Реалом».

«Я был близок к тому, чтобы отправиться в Мадрид. Но после предложения от «Ливерпуля» ни о каком «Реале» я уже не думал. Вся моя семья, как и я, болеет за «Ливерпуль», мы очень ждали интереса от них», — сказал Эллиотт в подкасте We Are Liverpool .

Эллиотт перешел в «Ливерпуль» из «Фулхэма» в июле 2019 года. В этом сезоне 20-летний англичанин появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

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