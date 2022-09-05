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5 сентября, 20:32

Хассельбайнк покинул пост главного тренера английского клуба «Бертон Альбион»

Иван Шитик
Корреспондент
Джимми Флойд Хассельбайнк.
Фото ФК «Бертон Альбион».

Бывший нападающий «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк покинул пост главного тренера клуба «Бертон Альбион», сообщает сайт команды.

«Я сделал все, что было в моих силах в условиях ограниченных ресурсов. Теперь настало очередь нового тренера вдохнуть новую энергию в команду. Хочу поблагодарить фанатов, игроков и руководство клуба за совместную работу», — заявил тренер.

50-летний Хассельбайнк работал в «Бертоне» с января 2021 года. На момент прихода Джимми команда шла последней в турнирной таблице английской лиги 1 — третьего по силе дивизиона чемпионата Англии.

Хассельбайнк помог команде избежать вылета, но в новом сезоне после 7 матчей «Бертон» набрал только 1 очко и снова занимает последнее место.

ФК Бертон Альбион
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