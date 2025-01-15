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Хавбек «Брентфорда» Нергор прокомментировал свой гол в ворота «Манчестер Сити»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Нергор высказался о ничейном исходе матча 21-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити» (2:2).

30-летний датчанин отметился голом в добавленное время и спас команду от поражения.

«После гола Йоана Виссы мы думали, что хорошо держим игру. Не знаю, как я оказался на простреле, но было приятно видеть, как мяч летит в сетку. Мы много говорили о пробелах в обороне соперников, и хотя я не нападающий — все равно слушаю на встречах и атаковал пробел», — цитирует Нергора BBC Sport.

За 19 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне полузащитник забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Брентфорд» с 28 очками располагается на 10-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
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