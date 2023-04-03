Хавбек «Челси» Галлахер может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может продолжить карьеру в другом английском клубе.

По данным Independent, игрока хочет видеть в «Ливерпуле» главный тренер Юрген Клопп. Специалист намерен перестроить линию полузащиты и видит в Галлахере подходящего кандидата.

«Челси» готов отпустить футболиста в летнее трансферное окно. Его переход поможет клубу втиснуться в рамки финансового фэйр-плей.

Конор провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 25 матчей, отметившись 1 голом и 1 результативным пасом.