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Сегодня, 14:04

Хавбек «Челси» Маунт может продолжить карьеру в «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
Мейсон Маунт.
Фото Global Look Press
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«Бавария» интересуется полузащитником «Челси» Мейсоном Маунтом, сообщает The Athletic.

По информации издания, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель лично заинтересован в трансфере англичанина.

Также сообщается, что за Маунта готовы побороться «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне игрок провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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