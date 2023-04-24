Хавбек «Челси» Маунт может продолжить карьеру в «Баварии»

«Бавария» интересуется полузащитником «Челси» Мейсоном Маунтом, сообщает The Athletic.

По информации издания, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель лично заинтересован в трансфере англичанина.

Также сообщается, что за Маунта готовы побороться «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне игрок провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро.