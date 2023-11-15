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Сегодня, 10:32

Хавбек «Челси» Палмер вспомнил о работе с Гвардиолой

Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Коул Палмер, который на данный момент выступает за «Челси», вспомнил о переходе в лондонский клуб.

«Гвардиола — отличный тренер, всегда буду благодарен ему за то, что он сделал для меня. Решение о переходе в «Челси» было непростым, но я понимал, что для моей карьеры будет лучше, если я сменю клуб. Это был важный шаг для меня», — цитирует полузащитника Sky Sports.

Ранее футболист впервые получил вызов в сборную Англии.

В этом сезоне 21-летний хавбек провел 10 матчей в АПЛ, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

Хосеп Гвардиола
ФК Челси
Коул Палмер
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