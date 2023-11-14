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Сегодня, 18:17

Хавбек «Эвертона» Гуйе призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Руслан Минаев
Идрисса Гуйе.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

Сообщение хавбек опубликовал после победного гола в ворота «Кристал Пэлас» (3:2) в 12-м туре АПЛ. Матч состоялся 12 ноября.

«Я очень горд после того, как забил решающий гол, но меня глубоко беспокоит то, что происходит в мире. Каждый день невинные люди, ставшие жертвами конфликта, живут в страданиях и страхе. Прекращение огня более, чем необходимо», — написал Гуйе в соцсети X.

Издание Liverpool Echo подчеркивает, что сообщение относилось к конфликту между Израилем и Палестиной.

18 ноября «Ницца» отстранила защитника Юсефа Аталя за видео в поддержку Палестины. 3 ноября «Майнц» расторг контракт с полузащитником Анваром Эль-Гази после постов в поддержку Палестины.

ФК Эвертон
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