Хавбек «Фулхэма» Пальиньи рассказал, что думает о своем будущем

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Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальиньи хочет продолжить карьеру в «Баварии».
«Я сосредоточен на чемпионате Европы. Что касается моего будущего на клубном уровне, то оба клуба знают, где я хочу играть через несколько месяцев», — цитирует Пальинью B24.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Пальинья договорился с «Баварией» об условиях личного контракта.
В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.