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Сегодня, 06:19

Хавбек «Фулхэма» Пальиньи рассказал, что думает о своем будущем

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Фулхэма» и сборной Португалии Жоау Пальиньи хочет продолжить карьеру в «Баварии».

«Я сосредоточен на чемпионате Европы. Что касается моего будущего на клубном уровне, то оба клуба знают, где я хочу играть через несколько месяцев», — цитирует Пальинью B24.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Пальинья договорился с «Баварией» об условиях личного контракта.

В прошедшем сезоне 28-летний футболист провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Стоимость игрока — 55 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2028 года.

ФК Бавария
ФК Фулхэм
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